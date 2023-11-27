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Польща завтра призупинить роботу одного пункту пропуску: хто не зможе виїхати за кордон

Львівська область, Понеділок 27 листопада 2023 20:52
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Польща завтра призупинить роботу одного пункту пропуску: хто не зможе виїхати за кордон Архівне фото: Польща завтра призупинить роботу одного пункту пропуску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Польща завтра, 28 листопада, тимчасово обмежить роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Причиною для цього стануть ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Увага, інформація про тимчасове обмеження оформлення вантажівок та автобусів у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", - йдеться в повідомленні.

За інформацією, що надійшла від польських прикордонників, 28 листопада 2023 року в пункті пропуску "Долгобичув" через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії.

Польща завтра призупинить роботу одного пункту пропуску: хто не зможе виїхати за кордон

Фото: Пункт пропуску (google.com/maps)

Орієнтовний час відключення - з 09:00 до 21:00 (за Київським часом). У зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах.

Хто не зможе виїхати за кордон

У зв'язку з цим пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонни, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон", - додали у ДПСУ.

Блокада кордону

Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною, яка розпочалася 7 листопада, вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи.

З початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

Докладніше про ситуацію на кордоні, що буде з цінами та чи загрожує нам дефіцит палива та продуктів харчування, - у матеріалі РБК-Україна.

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