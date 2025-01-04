Польша не пригласила посла Венгрии на передачу полномочий в ЕС: появилась реакция Сийярто

Председательство Польши в Совете ЕС

Польша будет председательствовать в Совете ЕС в ближайшие полгода. До этого, во втором полугодии 2024 года, этим занималась Венгрия. Польшу на этом поприще заменит Дания.

При этом Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Варшавы в ЕС. Это произошло после того как Будапешт предоставил убежище бывшему заместителю министра. Речь идет про депутата от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчина Романовского, который является фигурантом расследования.

Добавим, что у Украины есть свои ожидания от Польши в связи с ее председательством в ЕС. В частности, ранее президент Владимир Зеленский зявлял, что Украина надеется на прогресс переговоров о вступлении в ЕС при председательстве Польши.

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