Зеленский: надеемся на прогресс переговоров о вступлении в ЕС при председательстве Польши

Украина рассчитывает на ощутимый прогресс переговоров о вступлении в Евросоюз во время председательства Польши. Интеграционные процессы нужно ускорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X .

Глава государства поздравил Польшу и премьера Польши Дональда Туска с началом председательства в Евросоюзе.

"Уверены, что польское председательство сделает Европу крепче. Украина готова к плодотворному сотрудничеству ради нашего совместного развития - всех народов Европы, а также безопасности - и нашей, в Украине, и каждой европейской нации", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодняшняя российская атака на Украину снова указала на ключевые приоритеты. Один из них - постоянное усиление оборонного потенциала Европы, поскольку Россию можно принудить к миру только при помощи силы.

"Наше взаимодействие на континенте и интеграционные процессы нуждаются в большей оперативности реализации решений. Надеемся на ощутимый прогресс переговоров о вступлении Украины в ЕС", - добавил президент.

Он обратил внимание, что социальная жизнь европейских народов требует большего ощущения справедливости и "благодаря рациональной политике Европа способна это обеспечить".