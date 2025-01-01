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Зеленский: надеемся на прогресс переговоров о вступлении в ЕС при председательстве Польши

Киев, Среда 01 января 2025 18:36
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Зеленский: надеемся на прогресс переговоров о вступлении в ЕС при председательстве Польши Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает на ощутимый прогресс переговоров о вступлении в Евросоюз во время председательства Польши. Интеграционные процессы нужно ускорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

Глава государства поздравил Польшу и премьера Польши Дональда Туска с началом председательства в Евросоюзе.

"Уверены, что польское председательство сделает Европу крепче. Украина готова к плодотворному сотрудничеству ради нашего совместного развития - всех народов Европы, а также безопасности - и нашей, в Украине, и каждой европейской нации", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодняшняя российская атака на Украину снова указала на ключевые приоритеты. Один из них - постоянное усиление оборонного потенциала Европы, поскольку Россию можно принудить к миру только при помощи силы.

"Наше взаимодействие на континенте и интеграционные процессы нуждаются в большей оперативности реализации решений. Надеемся на ощутимый прогресс переговоров о вступлении Украины в ЕС", - добавил президент.

Он обратил внимание, что социальная жизнь европейских народов требует большего ощущения справедливости и "благодаря рациональной политике Европа способна это обеспечить".

Председательство Польши в ЕС

Напомним, с 1 января Польша начала председательствовать в Совете ЕС. До нее в ЕС председательствовала Венгрия.

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина ожидает от председательства Польши новых инициатив для усиления военной помощи украинским воинам, а также усиления санкций против России.

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