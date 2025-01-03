Польша отказалась приглашать посла Венгрии на передачу полномочий по председательству в ЕС

Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Варшавы в ЕС. Это произошло после того как Будапешт предоставил убежище бывшему заместителю министра, находящемуся под следствием.

Об этом заявила заместитель министра по европейским делам Магдалена Собковяк-Чарнецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не был приглашен на церемонию в Большом театре Варшавы.

Варшава резко отреагировала, когда в прошлом месяце Венгрия предоставила политическое убежище Марцину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции Польши, который был задержан в июле прошлого года в рамках расследования нецелевого использования государственных средств.

Романовский был быстро освобожден после того, как президент Европейской ассамблеи по правам человека заявил, что у него есть иммунитет как у члена органа.

"Когда мы приглашали гостей на наш гала-вечер почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что венгерский посол сегодня не является желанным гостем в театре", - заявила Собковяк-Чарнецкая в телевизионном комментарии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейского совета Антонио Коста должны были выступить с речами на церемонии открытия председательства Польши в Европейском Союзе, которое каждое государство-член поочередно занимает в течение шести месяцев.

Венгрия председательствовала во второй половине 2024 года.

Туск критиковал Орбана по таким вопросам, как его позиция по войне в Украине и политика, которую Польша считает пророссийской. Орбан сообщил венгерским СМИ, что правительство Туска считает венгров врагами.