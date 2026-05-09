Польша предложила США разместить дополнительные войска у границ РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова усилить восточный фланг НАТО за счет дополнительного присутствия американских военных.

"Польша готова принять дополнительные американские войска, чтобы укрепить восточный фланг НАТО и обеспечить еще лучшую защиту Европы", - отметил он.

По словам министра, союз Польши и США остается "краеугольным камнем безопасности" страны.

Заявление польской стороны прозвучало через несколько часов после выступления Дональда Трампа возле Белого дома. Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, не исключил передислокацию войск США в Польшу или другие страны восточного фланга НАТО.

Трамп также положительно высказался о президенте Польши Кароле Навроцком, которого ранее поддерживала его администрация.

"У нас отличные отношения с Польшей, у меня отличные отношения с президентом, я поддержал его, и он победил, - заявил Трамп. - Он замечательный боец, он замечательный человек, он мне очень нравится, так что это возможно".

Сейчас в Польше дислоцируется около 10 тысяч американских военных. На фоне войны РФ против Украины и усиления российского военного присутствия в Беларуси Варшава активно наращивает оборонные расходы.

По данным Bloomberg, Польша уже тратит почти 5% ВВП на оборону - это один из самых высоких показателей среди стран НАТО.