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Сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше: дата

Вторник 29 августа 2023 14:16
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Сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше: дата Фото: Украинцы в Польше, Перемышль (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бежавшие от войны в Украине продолжают выбирать Польшу как страну убежища. Многих интересует, сколько времени еще будет возможность бесплатного проживания.

На днях правительство Польши продлило программу компенсации "40+" за размещение украинских беженцев, по крайней мере, до 4 марта 2024 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Программа "40+" предусматривает компенсацию владельцам или арендаторам жилья, поселившим беженцев из Украины. За день проживания и базового питания государство возвращает 40 злотых (9 евро). За месяц проживания женщины с двумя детьми владелец жилья получает 3600 злотых (805 евро). Украинцы могут получить бесплатное размещение в семье поляков или отеле (общежитии) по такой программе до 120 дней. Уязвимые категории имеют право на бесплатное жилье без ограничения во времени.

22 августа 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявления о назначении денежной компенсации "40+" за предоставление жилья беженцам. В документе отмечено, что право на получение компенсации продлено до 4 марта 2024 года.

По правилам, средства выплачиваются владельцам жилья постфактум и после проверки условий проживания беженцев. Владелец жилья не имеет права брать с них дополнительные оплаты.

К слову, на компенсацию по программе "40+" имеют право украинцы, у которых есть работа в Польше и которые арендуют жилье, если предоставляют его беженцам.

Разместить новоприбывших украинцев бесплатно поляки предлагают в группах в соцсетях. Также предложения проживания по программе "40+" в отелях публикуют на украинских сайтах бесплатных объявлений.

Напомним, мы рассказывали, что в Польше назвали еще одну причину возвращения украинцев домой.

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