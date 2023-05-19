Страны G7 договорились отслеживать российские алмазы с целью введения эмбарго

Страны "Большой семерки" согласились работать вместе над отслеживанием российских алмазов, но пока не стали вводить прямой запрет на прибыльную для Москвы торговлю драгоценными камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении, опубликованном на саммите в Хиросиме, Япония, лидеры обязались работать вместе, чтобы "ограничить торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России", и координировать будущие "ограничительные меры, в том числе с помощью технологий отслеживания".

По словам людей, знакомых с дискуссиями на саммите, переход к отслеживанию российских алмазов через границы может проложить путь к запрету на импорт в будущем.

Предыдущие попытки ввести санкции в отношении российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждают, что это приведет к перемещению торговли алмазами в другое место.

Одним из государств-членов G7, которое прекратит весь импорт российских алмазов, является Великобритания, которая после Brexit больше не связана необходимостью достижения консенсуса с Европейским Союзом. Премьер-министр Риши Сунак также объявил, что Великобритания прекратит импорт никеля, меди и алюминия российского происхождения, хотя такие поставки ничтожны по сравнению с тем, что идет в ЕС.

Президент Европейского совета подтвердил, что G7 и ЕС будут работать над ограничением торговли российскими драгоценными камнями. "Российские алмазы не вечны", - сказал Шарль Мишель на брифинге в Хиросиме.

На уровне ЕС запрет на алмазы потребует поддержки всех государств-членов. Бельгия заявила, что потенциально будет открыта для предложения, но только в том случае, если будет создан эффективный механизм G7.

Происхождение алмазов становится очевидным в начале цепочки поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан для прекращения продажи так называемых кровавых алмазов, которые финансировали войны. После этого их может стать трудно отследить.

Ограненные и полированные камни часто смешиваются в торговых домах, и первоначальный сертификат будет заменен документацией о "смешанном происхождении", что сделает практически невозможным отследить, где в конечном итоге продаются российские бриллианты.

Что касается металлов, то лидеры "Большой семерки" просто подтвердили масштабные усилия по сокращению доходов России.

Санкции против Кремля

В своих заявлениях, связанных с войной, "Большая семерка" ясно дала понять, что любые призывы к миру должны включать полный и безоговорочный вывод российских войск и техники из Украины. Это соответствует позиции Украины.

На саммите G7 в Хиросиме основное внимание уделяется тому, как еще больше сжать российскую экономику. Шквал санкций затормозил экономический рост, но не смог сдержать военное наступление президента Владимира Путина на Украину, а российская экономика опирается на экспорт товаров и энергоносителей в страны, не входящие в G7.

Основное внимание стран "Большой семерки" уделяется закрытию лазеек и обеспечению соблюдения существующих санкций. В своем заявлении они отметили: