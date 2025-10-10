Польша "за" идею закрыть небо над Украиной, но есть нюанс, - глава МИД

У Сикорского спросили, как может решиться вопрос о возможном закрытии неба над Украиной.

По его словам, опросы в Польше показывают, что ее граждане поддерживают идею закрыть небо над Украиной.

"Но Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО", - обратил внимание он.

Также Сикорский уточнил, что на фоне последних провокаций России в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии процесс обсуждения такой инициативы идет в ускоренном темпе.