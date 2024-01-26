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Польша ввела визовые ограничения против граждан Беларуси: что стало причиной

Архивное фото: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша перестала выдавать белорусам визы в рамках программы "Poland. Business Harbour". В правительстве предположили, что это временный шаг.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало".

Польский МИД отмечает, что решение о приостановлении участия Министерства иностранных дел Польши в программе "Poland. Business Harbour" принял министр Радослав Сикорский. 

Дипломатическое ведомство заявило, что программа не будет восстановлена "до тех пор, пока не будет принято решение по обеспечению надлежащей проверки компаний и иностранцев, которые являются ее бенефициарами".

Что еще говорят в Польше

По оценке Министерства иностранных дел, программа "Poland. Business Harbour" не оправдала возложенных на нее надежд.

Среди прочего, в общественном пространстве было высказано возражение относительно использования виз, выданных в рамках программы, с целью, несовместимой с ее условиями. МИД Польши также сообщает, что иностранцы (в частности белорусы), претендующие на работу в IT-секторе в Польше, как и раньше, могут подавать заявления на получение визы на общих основаниях.

Что известно о программе

Программа "Poland. Business Harbour" сначала была создана в 2020 году для граждан Беларуси - айтишников и их семей, которым предоставляла ряд льгот. 

Через год ее действие было расширено на граждан Украины, Грузии, Молдовы, Армении, России, России и других стран - всего их 44. 

Однако подавляющее большинство обладателей IT-виз - все равно белорусы: по оценке польских политиков, таких около 65 тысяч человек.

Санкции против Беларуси

Страны Запада ввели ограничения против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за массовых фальсификаций на последних президентских выборах, подавления демократии в стране и роли страны в российском вторжении в Украину.

Сегодня главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также недавно США осудили преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.

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