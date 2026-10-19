В Польше второй раз за сутки подняли авиацию из-за атаки РФ по Украине

Российская атака по Украине 19 октября вынудила Польшу второй раз за день задействовать авиацию. Власти разослали предупреждения жителям приграничного региона.

В центре безопасности предупредили о российском воздушном нападении на территорию Украины и сообщили о действиях польских военно-воздушных сил.

"Внимание! Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении RCB.

Предупреждение было направлено адресатам в Люблинском воеводстве, которое граничит с Украиной.

Польша уже поднимала авиацию по утрам

Это уже второй случай за 19 октября, когда Польша поднимает авиацию на фоне атак русских по Украине. В предыдущий раз соответствующие меры приняли около 10:00 утра.

На данный момент сообщения угрозы для Польши нет. Правительственный центр безопасности призвал следить за последующими официальными сообщениями.