Россия снова массированно атаковала энергетику Украины: отключения более чем в 10 областях
За прошедшие сутки и утром российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по гражданской энергетической и критической инфраструктуре Украины. В результате атак повреждены и обесточены по меньшей мере 11 областей страны.
Последствия массированных атак на энергообъекты
По данным НЭК "Укрэнерго", враг применил комбинированную тактику: в течение суток совершал дроновые атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а ночью и утром нанес ракетный удар по ряду объектов.
По состоянию на утро новые отключения и повреждения зафиксированы в следующих регионах:
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Волынская;
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Житомирская;
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Ровенская;
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Тернопольская;
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Хмельницкая;
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Винницкая;
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Кировоградская;
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Харьковская;
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Одесская;
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Николаевская;
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Киевская.
Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики и аварийные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
Удары по гражданской инфраструктуре и складам с лекарствами
Как сообщил Корецкий, основной целью российских обстрелов этой ночью была энергетика, однако под удар попали и другие гражданские объекты.
Кроме энергоинфраструктуры, вражеские ракеты и дроны повредили:
склады с медикаментами;
железнодорожные станции;
торговые помещения;
жилые дома.
На местах попаданий идет разбор завалов, замена поврежденного оборудования и восстановление атакуемых объектов.