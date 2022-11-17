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В Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом

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Европа, Четверг 17 ноября 2022 22:44
В Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом Фото: в Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Политические группы Европейского парламента сегодня, 17 ноября, согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter депутата Европарламента Андриуса Кубилюса.

В резолюции определено, что Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства. Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование во время сессии 21-24 ноября.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение по тексту", - написал Кубилюс в своем твите.

В Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.

Недавно РБК-Украина сообщало, что парламент Чехии признал режим в России террористическим. Ранее Сенат Польши и парламент Эстонии также признали российский режим террористическим.

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