В Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter депутата Европарламента Андриуса Кубилюса .

В резолюции определено, что Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства. Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование во время сессии 21-24 ноября.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение по тексту", - написал Кубилюс в своем твите.