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Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля

Воскресенье 08 октября 2023 18:19
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Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша решила направить самолет для эвакуации своих граждан из Израиля после нападения террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака и замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского, которых цитирует RMF FM.

Яблонский отметил, что сегодня самолет для эвакуации поляков вылетит из Варшавы и прибудет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером.

Блащак заявил, что как минимум два транспортных самолета C-130 Hercules уже готовы. По его словам, при необходимости количество самолетов увеличат.

"Информация, которую мы сейчас имеем, показывает, что около 200 польских туристов ждут возвращения в Польшу, включая детей и школьную экскурсию из Хелма. Конечно, всех вывезут в Польшу", - подчеркнул Блащак.

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Грецией об "установке эвакуационного моста" в случае необходимости. По его словам, самолеты Hercules могут доставить польских туристов из Израиля в Грецию, а другие самолеты - из Греции в Польшу.

Глава Минобороны также сообщил, что "готовится также медицинская бригада спецназа".

В то же время Яблонский отметил, что на данный момент нет информации о том, что поляки пострадали в результате конфликта в Израиле.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

До вечера израильские военные вернули контроль над большей частью территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек. В МИД Украины подтвердили гибель двух украинок.

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