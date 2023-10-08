Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля
Польша решила направить самолет для эвакуации своих граждан из Израиля после нападения террористической группировки ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака и замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского, которых цитирует RMF FM.
Яблонский отметил, что сегодня самолет для эвакуации поляков вылетит из Варшавы и прибудет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером.
Блащак заявил, что как минимум два транспортных самолета C-130 Hercules уже готовы. По его словам, при необходимости количество самолетов увеличат.
"Информация, которую мы сейчас имеем, показывает, что около 200 польских туристов ждут возвращения в Польшу, включая детей и школьную экскурсию из Хелма. Конечно, всех вывезут в Польшу", - подчеркнул Блащак.
Кроме того, министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Грецией об "установке эвакуационного моста" в случае необходимости. По его словам, самолеты Hercules могут доставить польских туристов из Израиля в Грецию, а другие самолеты - из Греции в Польшу.
Глава Минобороны также сообщил, что "готовится также медицинская бригада спецназа".
В то же время Яблонский отметил, что на данный момент нет информации о том, что поляки пострадали в результате конфликта в Израиле.
Нападение ХАМАСа на Израиль
Вчера террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.
До вечера израильские военные вернули контроль над большей частью территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек. В МИД Украины подтвердили гибель двух украинок.
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