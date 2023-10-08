Польща вирішила евакуювати своїх громадян з Ізраїлю

Польща вирішила направити літак для евакуації своїх громадян з Ізраїлю після нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака та заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблонського, яких цитує RMF FM .

Яблонський зазначив, що сьогодні літак для евакуації поляків вилетить з Варшави та прибуде до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві увечері.

Блащак заявив, що як мінімум два транспортні літаки C-130 Hercules вже готові. За його словами, за потреби кількість літаків збільшать.

"Інформація, яку ми зараз маємо, показує, що близько 200 польських туристів чекають на повернення до Польщі, включаючи дітей та шкільну екскурсію з Хелма. Звісно, ​​усіх вивезуть до Польщі", - наголосив Блащак.

Окрім того, міністр зазначив, що наразі ведуться переговори з Грецією про "встановлення евакуаційного мосту" у разі необхідності. За його словами, літаки Hercules можуть доставити польських туристів з Ізраїлю до Греції, а інші літаки - з Греції до Польщі.

Глава Міноборони також повідомив, що "готується також медична бригада зі спецназу".

Водночас Яблонський зазначив, що досі немає інформації про те, що поляки постраждали внаслідок конфлікту в Ізраїлі.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули контроль над більшою частиною території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей. У МЗС України підтвердили загибель двох українок.

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