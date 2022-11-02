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Польша изъяла у РФ базу отдыха под Варшавой

Фото: Польша изъяла у РФ базу отдыха под Варшавой (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша изъяла у РФ базу отдыха под Варшавой, которую арендует посольство России с 1980-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства климата и окружающей среды Польши.

По словам заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярко, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов.

"В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендуемое посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблона под Варшавой", - сказал он.

Как утверждали польские власти, соглашение с российской стороной было разорвано из-за неуплаты арендной платы. На территории "Скубянки" на берегу Зегжинского водохранилища расположены два отеля, две виллы и несколько летних домиков.

Весной польские власти заняли здание по адресу Собеского 100, которое находится в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.

До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о нарушении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, не используемых в дипломатических и консульских целях, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".

В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и нуждается в ремонте.

Напомним, что Польша осложнила трудоустройство для граждан РФ.

Также в Польше отменили презентацию книги идеолога ''русского мира'' Дугина.

Ранее Сенат Польши проголосовал за признание властей РФ террористическим режимом.

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