Презентация книги идеолога русского фашизма должна была состояться в Гданьском университете. Однако после возмущений в социальных сетях она была отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Как сообщается, в Гданьске отменили презентацию книги российского ультранационалиста Александра Дугина. Она должна была состояться в местном университете.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - заявили в университете.

Учреждение успел отреагировать на массовую реакции поляков в социальных сетях, поэтому презентацию книги отменили.

Дугин Александр Гелиевич

Политик, политолог, публицист фашистского толка, идеолог неоевразийства и рашизма, основатель и лидер "Международного евразийского движения". Состоит под санкциями ЕС, США, Канады, Швейцарии и Украины.