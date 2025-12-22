Польша выдворила почти 180 иностранцев за неделю: среди них украинцы

В частности, среди тех, кто выехал добровольно, больше всего было граждан Беларуси (27 человек), Молдовы (21 человек) и Грузии (19 человек). Они выполнили обязательства покинуть страну самостоятельно, что является стандартной процедурой в случаях нарушения иммиграционного законодательства, но без применения принудительных мер.

Принудительно Польшу покинули преимущественно граждане Украины (24 человека), Грузии (16 человек) и Колумбии (5 человек). Среди этих иностранцев были лица, которые ранее получали приговоры за кражи, хранение наркотических или психотропных веществ, нападение и избиение с тяжелыми последствиями для здоровья, управление транспортными средствами без прав, а также те, кто помогал другим незаконно пересекать границу Польши.

Представители польской пограничной службы подчеркивают, что такие меры являются частью комплексной политики по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства и обеспечения безопасности страны. В то же время добровольное возвращение остается приоритетным, поскольку уменьшает нагрузку на административные и правоохранительные органы.