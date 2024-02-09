Польша отреагировала на скандальные обвинения Путина в начале Второй мировой

"Российский диктатор Владимир Путин уже не в первый раз обвиняет Польшу, в которую вторгся СССР 17.09.1939, в развязывании Второй мировой войны", - написал Сикорский.

Министр также добавил, что его страна уже привыкла к параноидальным обоснованиям полномасштабного вторжения в Украину, которое Россия начала в 2022 году.

"Шокирует тот факт, что на этот раз это позволяет транслировать американский журналист", - подчеркнул глава МИД.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 9 февраля, в сети обнародовали интервью российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

В частности, Путин отличился скандальными заявлениями о Польше. Он утверждал, что поляки якобы спровоцировали главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера напасть.

Диктатор также уточнял, что "Польша оказалась несговорчивой и у Гитлера не осталось другого выбора".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уже заявил, что интервью российского диктатора Владимира Путина американскому "журналисту" Такеру Карлсону не могло не быть спецоперацией РФ.