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Польша отправила в Украину 1,5 тысячи тонн оборудования для восстановления энергетики

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Киев, Воскресенье 23 апреля 2023 05:11
Польша отправила в Украину 1,5 тысячи тонн оборудования для восстановления энергетики Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Фото: facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Из Польши в Украину с мая 2022 года поступило около 1,5 тысячи тонн грузов для восстановления энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"С мая 2022 года из Польши в Украину поступило 80 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 1,5 тысяч тонн оборудования. Только за последнюю неделю поступило 12 грузов общим весом 174 тонны. Среди данного оборудования – генераторы, трансформаторы, изоляторы, железобетонные опоры, электрический кабель, а также системы аварийного питания, разъединители и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ", – говорится в сообщении кабмина.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Польша – не просто партнер, а один из самых больших друзей Украины, который с первых дней полномасштабной войны оказывал Украине всестороннюю поддержку. Все виды материалов, переданные польскими партнерами, используются украинскими энергетиками для оперативного восстановления объектов, пострадавших от российских атак.

По его словам, очень важна работа логистического хаба rescEU в Польше, который аккумулирует гуманитарную помощь со всей Европы и быстро передает ее в Украину.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров поставил перед собой семь заданий, которые позволят реформировать энергетический сектор Украины.

Напомним, ранее министр энергетики США заявлял, что Украина может достичь энергетической независимости, если будет развивать чистую энергию.

Также мы писали, что Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило допустимые объемы импорта электроэнергии в Украину.

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