Польша ответила на призыв Зеленского о передаче МиГов: поставки возможны при одном условии

Министр отметил, что Польша предоставила Украине всю военную помощь, которую могла. При этом, по словам чиновника, Варшава принимает все решения через призму безопасности страны.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, - добавил он.

Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами. Речь о заказанных у США F-35, первый из которых будет поставлен в эту среду, 28 августа. При этом первая партия истребителей будет доставлена не раньше 2026 года.

"Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые в настоящее время все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Потом мы будем принимать решения", - рассказал министр обороны.