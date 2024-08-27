Польща відповіла на заклик Зеленського про передачу МіГів: постачання можливе за однієї умови

Міністр зазначив, що Польща надала Україні всю військову допомогу, яку могла. При цьому, за словами чиновника, Варшава ухвалює всі рішення через призму безпеки країни.

"Я знаю, що Україні потрібні багато видів озброєнь, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберігати свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - додав він.

Також Косіняк-Камиш наголосив, що його країна може передати Україні винищувачі МіГ-29 лише після поповнення ВПС Польщі новими літаками. Мова про замовлені у США F-35, перший з яких буде поставлений цієї середи, 28 серпня. При цьому першу партію винищувачів буде доставлено не раніше 2026 року.

"Лише після отримання нових літаків можна буде утилізувати старі літаки, такі як МіГ-29, які наразі все ще використовуються, у тому числі для завдань щодо захисту повітряного простору Польщі. Потім ми прийматимемо рішення", - розповів міністр оборони.