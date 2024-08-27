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Польща відповіла на заклик Зеленського про передачу МіГів: постачання можливе за однієї умови

Фото: Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща може передати Україні свої МІГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Міністр зазначив, що Польща надала Україні всю військову допомогу, яку могла. При цьому, за словами чиновника, Варшава ухвалює всі рішення через призму безпеки країни.

"Я знаю, що Україні потрібні багато видів озброєнь, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберігати свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - додав він.

Також Косіняк-Камиш наголосив, що його країна може передати Україні винищувачі МіГ-29 лише після поповнення ВПС Польщі новими літаками. Мова про замовлені у США F-35, перший з яких буде поставлений цієї середи, 28 серпня. При цьому першу партію винищувачів буде доставлено не раніше 2026 року.

"Лише після отримання нових літаків можна буде утилізувати старі літаки, такі як МіГ-29, які наразі все ще використовуються, у тому числі для завдань щодо захисту повітряного простору Польщі. Потім ми прийматимемо рішення", - розповів міністр оборони.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський у ході прес-конференції наголосив, що українським захисникам дуже потрібні польські МіГ-29. Але рішення про постачання поки що немає.

Також глава держави наголошував, що необхідно рішення Польщі збивати ракети та дрони над Україною, які летять у напрямку польського повітряного простору.

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