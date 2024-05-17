Польша открыта для размещения ядерного оружия, но решений еще нет, - Дуда

Польша не против размещения ядерного оружия в стране, однако решений по этому поводу еще нет.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP .

"Решений о присоединении к программе Nuclear Sharing еще нет, но мы заявляем о готовности... Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше", - заявил президент Польши.

Он также отметил, что нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии столкновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а между тем изменения, с которыми мир имеет дело, после начала полномасштабной войны в Украине. настолько продвинутые, что требуется адаптация Альянса.

"Сегодня Россия является самой большой угрозой не только для Польши, но и для всей Европы. Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью Российской Федерации", - сказал он.

Президент отметил, что если угроза не была реальной, Польша бы не тратила 4% ВВП на оборону.

"Мы видим, что Россия, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это Россия вооружает район Кенигсберга, и именно Россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации, - сказал Дуда.