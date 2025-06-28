Польша выдала Соединенным Штатам Америки бывшего главу российской крипто-биржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.
Соответствующий запрос США сделали Варшаве в рамках уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Адвокат Васильева пояснил, что Польша передала россиянина Соединенным Штатам в рамках уголовного дела, в котором фигурантом проходил российский IT-специалист Александр Винник. В США предприниматель был осужден за отмывание денег в особо крупном размере через торговую платформу BTC-e.
Васильев был объявлен в международный розыск весной в 2019 года. Уже в июле его арестовали в Италии. Арест длился несколько недель.
В 2021 году окружная прокуратура Варшавы также сообщала об аресте Васильева. Его отпустили в начале декабря того же года. После этого экс-глава Wex отправился в Россию.
В мае 2022 года Васильева задержали при попытке въезда в Хорватию. О последнем его аресте в Польше CEO Exved Сергей Менделеев в октябре 2024 года.
Российский IT-специалист был задержан в Греции в 2017 году. Его обвинили в отмывании минимум 4 млрд долларов через биржу BTC-e. После многочисленных судов в Греции и Франции Винника экстрадировали в США.
Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в особо крупных размерах. По данным Министерства юстиции США, под его руководством биржа BTC-e обеспечила транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов по всему миру.
В 2024 году стало известно, что США могут провести с Россией обмен заключенными. Среди кандидатов в СМИ указывали Винника.
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