Польща видала Сполученим Штатам Америки колишнього главу російської крипто-біржі Wex Дмитра Васильєва, якого було затримано у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.
Відповідний запит США зробили Варшаві в рамках кримінальної справи про шахрайство та відмивання грошей. Йому загрожує до 25 років в'язниці.
Адвокат Васильєва пояснив, що Польща передала росіянина Сполученим Штатам у рамках кримінальної справи, в якій фігурантом проходив російський IT-фахівець Олександр Винник. У США підприємця було засуджено за відмивання грошей в особливо великому розмірі через торгову платформу BTC-e.
Васильєва було оголошено у міжнародний розшук навесні 2019 року. Уже в липні його заарештували в Італії. Арешт тривав кілька тижнів.
У 2021 році окружна прокуратура Варшави також повідомляла про арешт Васильєва. Його відпустили на початку грудня того ж року. Після цього ексглава Wex вирушив до Росії.
У травні 2022 року Васильєва затримали під час спроби в'їзду до Хорватії. Про останній його арешт у Польщі CEO Exved Сергій Менделєєв у жовтні 2024 року.
Російського IT-фахівця затримали в Греції у 2017 році. Його звинуватили у відмиванні щонайменше 4 млрд доларів через біржу BTC-e. Після численних судів у Греції та Франції Винника екстрадували до США.
Він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей в особливо великих розмірах. За даними Міністерства юстиції США, під його керівництвом біржа BTC-e забезпечила транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів по всьому світу.
У 2024 році стало відомо, що США можуть провести з Росією обмін ув'язненими. Серед кандидатів у ЗМІ вказували Винника.
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