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Польша выстраивает свою ПВО с учетом опыта Украины, - министр обороны

Фото: Мариуш Блащак, министр обороны Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша использует опыт Украины в построении собственной противовоздушной обороны. Страна уже достигла результатов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В построении польской ПВО важную роль играет опыт войны в Украине", - отметил глава Минобороны.

По его словам, Польша уже очень далеко продвинулась в создании многослойной противовоздушной обороны. На учениях в стране использовали сразу ЗРК Patriot, пусковые установки iLauncher и зенитные комплексы Pilica.

"У нас также есть ПЗРК Piorun, а значит системы ПВО/ПРО очень короткого радиуса действия. Кроме того, мы интегрируем систему противодействия дронам. Нашей целью является формирование отдельных слоев (системы ПВО) и интеграция их таким образом, чтобы они являлись единой системой", - подчеркнул Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша отошла от постсоветской системы организации, где за ПВО отвечали подразделения как в воздушных, так и в сухопутных силах.

Он уточнил, что идет процесс отказа от старой постсоветской техники, на вооружении появляются американские ЗРК Patriot, британские CAMM, а также польские ПЗРК Piorun и антидроновые системы.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в стране построят склады для тысяч единиц военной техники.

Также мы писали, что Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи.

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