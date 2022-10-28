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Польша усложнила трудоустройство для граждан РФ: что известно

Фото: Польша осложнила трудоустройство для граждан РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Польши приняли решение упразднить упрощенную процедуру трудоустройства для россиян. Причиной тому стала война РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлены Малонг, которую приводит Polska Agencja Prasowa.

Министр заявила, что Польша опасается растущих миграционных рисков из России.

"Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда", - пояснила Малонг.

Упрощенным трудоустройство осталось только для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Украины. Простая процедура трудоустройства позволяла работодателям избегать проверок, связанных с необходимостью, прежде всего, искать работников среди польских безработных. В конце первого полугодия в Польше на основании упрощенной процедуры работало около 13 тысяч россиян.

В сентябре в Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Теперь перевозчики, взявшие на борт россиянина, не имеющего оснований для въезда в страну, должны будут отправить его обратно за свой счет. До этого ограничения были введены на пеших и автомобильных пунктах пропуска.

Напомним, что Польша потребует от России репараций за Вторую мировую войну.

Также в Польше отменили презентацию книги идеолога ''русского мира'' Дугина.

Ранее Сенат Польши проголосовал за признание властей РФ террористическим режимом.

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