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Польша заключила контракт с Британией о покупке ПВО более чем на 4 млрд фунтов

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Польша заключила соглашение с Британией на сумму более 4 млрд фунтов по поставке средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Британская компания MBDA подписала субконтракт с польской оборонной компанией PGZ в рамках программы Narew, согласно которой польские силы получат усовершенствованную систему противовоздушной обороны наземного базирования.

Она способна запускать ракеты для борьбы с воздушными угрозами, такими как крылатые ракеты и истребители, радиус действия более 40 км.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вооруженные силы в рамках программы получат более 1000 ракет CAMM ER и более 100 пусковых установок. Соглашение также предусматривает масштабную передачу технологий, обеспечивающих производство ракет и пусковых установок в Польше.

Оборонные закупки Польши

Следует отметить, что в последнее время Польша активно закупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны. Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

В частности, она заказала у США танки Abrams и 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS.

По данным СМИ, Польша хочет взять кредит в Южной Кореи в размере 22,7 млрд долларов на закупку военной техники.

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ПольшаВеликобританияПВО