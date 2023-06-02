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Польша в этом месяце получит танки Abrams от США

Иллюстративное фото: Польша в этом месяце получит танки Abrams от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки передадут Польше 14 танков Abrams в конце этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и три ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Они прибудут в нашу страну в конце этого месяца", - написал глава Минобороны.

Фото: США начинают поставки Abrams в Польшу (twitter.com/mblaszczak)

Abrams для Польши

Отметим, что в январе 2023 года Польша подписала контракт на 1,4 миллиарда долларов с США о поставках 114 танков M1A1 Abrams. Страна, помимо танков, также получит 12 ремонтно-эвакуационных машин и другую технику.

Поставки техники запланированы на 2023-2024 годов. Танки, которые получит Польша, ранее использовал Корпус морской пехоты США. Они проходят детальную проверку перед отправкой.

Украина также получит танки M1A1 Abrams. Наши военные уже начали тренировки на технике в Германии. Поставки запланировали к осени.

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Соединенные Штаты АмерикиПольшаВоенная техника