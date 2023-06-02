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Польща цього місяця отримає танки Abrams від США

Ілюстративне фото: Польща цього місяця отримає танки Abrams від США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки передадуть Польщі 14 танків Abrams наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.

"Починається транспортування першої партії танків Abrams. Незабаром до Польщі відправляться 14 танків M1A1 Abrams і три ремонтно-евакуаційні машини M88A2 Hercules. Вони прибудуть до нашої країни наприкінці цього місяця", - написав глава Міноборони.

Фото: США починають постачання Abrams до Польщі (twitter.com/mblaszczak)

Abrams для Польщі

Зазначимо, що в січні 2023 року Польща підписала контракт на 1,4 мільярда доларів із США про постачання 114 танків M1A1 Abrams. Країна, крім танків, також отримає 12 ремонтно-евакуаційних машин та іншу техніку.

Постачання техніки заплановано на 2023-2024 роки. Танки, які отримає Польща, раніше використав Корпус морської піхоти США. Вони проходять детальну перевірку перед відправкою.

Україна також отримає танки M1A1 Abrams Наші військові вже розпочали тренування на техніці у Німеччині. Постачання запланували до осені.

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Сполучені Штати АмерикиПольщаВійськова техніка