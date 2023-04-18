Польша и Украина продолжат переговоры по транзиту зерна: чего хочет Варшава

Польша и Украина во вторник, 18 апреля, возобновят переговоры, чтобы попытаться возобновить транзит продовольствия и зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы ведем переговоры с ЕС, а также с Украиной, чтобы найти решения. Мы хотим, чтобы эти продукты шли в Европу, но вглубь Европы", - сказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

В понедельник Польша и Украина провели переговоры по поводу запретов, введенных странами Центральной и Восточной Европы, стремящимися защитить своих фермеров от воздействия притока более дешевого украинского зерна.

"Вчера мы разговаривали, были долгие переговоры. Сегодня мы продолжаем переговоры... Это типично технические переговоры, чтобы найти решение и пустить этот транзит в Европу", - добавил он.

Черноморские порты были заблокированы после вторжения России в Украину, а большое количество украинского зерна застряло в Центральной Европе из-за проблем в логистике.

Напомним, правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

Словакия также приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, а Болгария думает о введении запрета.