Польша и страны Балтии предложили ЕС включить в новый пакет санкций атомную энергетику РФ

Польша и страны Балтии предложили Европейскому союзу включить в 11-й санкционный пакет ограничения по атомной энергетике России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Санкции против атомной энергетики РФ - это именно то, что нужно. Приветствую предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике России", - заявил он.

Ермак подчеркнул, что для россиян готовится "много неприятностей".

"Международная санкционная группа Макфола-Ермака сейчас завершает подготовку "Плана действий по усилению санкций против РФ 2.0". Для россиян готовим много неприятностей", - добавил он.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

Между тем, в Польше рассчитывают, что Европейский союз может ввести следующий, 11-й, пакет санкций против России уже в течение следующих двух месяцев.

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