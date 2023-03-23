В Еврокомиссии сделали заявление об 11 пакете санкций против России, - журналист

В Европейском Союзе было заявлено по поводу нового пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Она говорила об 11-м пакете санкций ЕС против РФ, который в основном будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер", - добавил Йозвяк.

Напомним, 21 марта Великобритания усилила санкции против России и распространила запрет на предоставление трастовых услуг лицам, которые уже находятся под ограничениями.

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