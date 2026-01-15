Польша упростит выплаты "800 плюс": что изменится для украинцев

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши инициирует изменения в закон о государственной помощи "800 плюс", которые должны существенно упростить процедуру получения выплат для родителей и опекунов детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Сейчас получатели помощи "800 плюс" обязаны ежегодно подавать заявление на назначение выплат. Для непрерывного начисления это нужно сделать в период с 15 февраля по 30 апреля. Подача заявления после этого срока может привести к задержкам или потере компенсации за предыдущие месяцы.
Министерство предлагает отменить требование ежегодной подачи заявлений. Вместо этого планируют ввести механизм автоматического возобновления права на выплату помощи на следующие периоды.
Как указано в обосновании, цель изменений - "упростить и упорядочить процесс назначения пособия по уходу за ребенком" и уменьшить бюрократическую нагрузку на семьи.
Автоматическое продление выплат будет базироваться на данных, которые уже есть в ZUS. Если семейная ситуация получателей не меняется, выплаты будут продолжаться без подачи нового заявления.
В то же время родители или опекуны смогут обновлять информацию в случае изменений - например, состава семьи или других обстоятельств, влияющих на право на помощь.
Министерство предлагает принять законопроект во второй половине 2026 года. В таком случае обновленные правила, вероятно, вступят в силу с 2027 года.
Программа "800 плюс" предусматривает ежемесячную государственную выплату на ребенка и является одной из ключевых социальных программ поддержки семей в Польше.
Ранее РБК-Украина сообщало, что выплата помощи "800 плюс" в Польше не всегда осуществляется в полном объеме. В частности, средства могут распределяться между родителями поровну в случае совместной опеки или вообще не начисляться при отдельных обстоятельствах. Речь идет, в частности, о случаях, когда ребенок до 18 лет женился, находится в учреждении с круглосуточным содержанием или семья уже получает аналогичную социальную помощь из-за рубежа.
Кроме того, РБК-Украина писало, что с февраля 2026 года Польша ужесточает требования к получателям "800 плюс" среди украинцев. ZUS ежемесячно будет проверять наличие официальной работы у родителей и посещение детьми польских учебных заведений. В случае отсутствия трудоустройства выплаты могут быть приостановлены.