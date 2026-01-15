Польща спростить виплати "800 плюс": що зміниться для українців

Що планують змінити

Наразі отримувачі допомоги "800 плюс" зобов’язані щороку подавати заяву на призначення виплат. Для безперервного нарахування це потрібно зробити у період з 15 лютого до 30 квітня. Подання заяви після цього терміну може призвести до затримок або втрати компенсації за попередні місяці.

Міністерство пропонує скасувати вимогу щорічного подання заяв. Замість цього планують запровадити механізм автоматичного поновлення права на виплату допомоги на наступні періоди.

Як зазначено в обґрунтуванні, мета змін - "спростити та впорядкувати процес призначення допомоги по догляду за дитиною" і зменшити бюрократичне навантаження на сім’ї.

Як працюватиме автоматичне поновлення

Автоматичне продовження виплат базуватиметься на даних, які вже є у ZUS. Якщо сімейна ситуація отримувачів не змінюється, виплати продовжуватимуться без подання нової заяви.

Водночас батьки або опікуни зможуть оновлювати інформацію у разі змін - наприклад, складу сім’ї чи інших обставин, що впливають на право на допомогу.

Коли можуть запрацювати нові правила

Міністерство пропонує ухвалити законопроєкт у другій половині 2026 року. У такому разі оновлені правила, ймовірно, набудуть чинності з 2027 року.

Програма "800 плюс" передбачає щомісячну державну виплату на дитину і є однією з ключових соціальних програм підтримки сімей у Польщі.