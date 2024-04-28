Польша надеется, что поставки ATACMS Украине подтолкнут Германию к передаче Taurus
Польша призвала Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Варшава надеется, что поставки ракет ATACMS подтолкнут Берлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью немецким СМИ.
Глава МИД отметил, что новые поставки американских ракет ATACMS с дальностью до 300 км будут "ответом на резкую российскую эскалацию". Сикорский намекнул, что, возможно, передача ракет от США подтолкнет канцлера Германии Олафа Шольца принять положительное решение по Taurus
"Я надеюсь, что события последних нескольких дней ободряют канцлера", - сказал он.
Сикорский добавил, что россияне уничтожили уже 70% энергетических мощностей (вероятно, имеется в виду теплогенерация) Украины, что является военным преступлением.
Польский министр также выразил надежду, что "Германия сделает больше, чем делает", и напомнил о поставках Украине танков Leopard.
Taurus для Украины
Напомним, что Украина уже получила дальнобойные ракеты от Великобритании, Франции и США. Радиус действия переданных ракет до 150-160 км. Сообщается, что США могут передать Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 км.
Германия в свою очередь отказывается предоставить Украине свои дальнобойные ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Берлин не может передать оружие, использование которого не может контролироваться.
Западные СМИ объясняют, что Шольц, по всей видимости, опасается, что Украина может использовать Taurus для ударов по России.
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