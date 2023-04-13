Польша скептически относится к идее Франции по мирным переговорам Украины и РФ

Польша скептически относится к попыткам Франции начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша не видит признаков того, что Россия готова пересмотреть свою политику территориальных захватов.

"Возможным результатом таких переговоров не могут быть какие-либо отдельные гарантии для России, кроме соблюдения норм международного права", - добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Пекин, чтобы убедить Китай использовать свое влияние на Москву для установления мира в Украине или по крайней мере удержать его от прямой поддержки России .

В ходе визита лидер Китая Си Цзиньпин предложил Макрону принять участие в урегулировании войны в Украине.

Также отметим, что, по словам Макрона, время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, "даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу".

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