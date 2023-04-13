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Польща скептично ставиться до ідеї Франції щодо мирних переговорів України та РФ

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Четвер 13 квітня 2023 13:13
Польща скептично ставиться до ідеї Франції щодо мирних переговорів України та РФ Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау(Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща скептично ставиться до спроб Франції розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща не бачить ознак того, що "Росія готова переглянути свою політику територіальних захоплень".

"Можливим результатом таких переговорів не можуть бути якісь окремі гарантії для Росії, крім дотримання норм міжнародного права", - додав він.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон вирушив до Пекіну, аби переконати Китай використати свій вплив на Москву для встановлення миру в Україні або ж принаймні утримати його від прямої підтримки Росії.

Під час візиту лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував Макрону взяти участь у врегулюванні війни в Україні.

Також зазначимо, що, за словами Макрона, час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, "навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу".

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