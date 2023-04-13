Польща скептично ставиться до ідеї Франції щодо мирних переговорів України та РФ

Польща скептично ставиться до спроб Франції розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща не бачить ознак того, що "Росія готова переглянути свою політику територіальних захоплень".

"Можливим результатом таких переговорів не можуть бути якісь окремі гарантії для Росії, крім дотримання норм міжнародного права", - додав він.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон вирушив до Пекіну, аби переконати Китай використати свій вплив на Москву для встановлення миру в Україні або ж принаймні утримати його від прямої підтримки Росії.

Під час візиту лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував Макрону взяти участь у врегулюванні війни в Україні.

Також зазначимо, що, за словами Макрона, час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, "навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.