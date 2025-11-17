Польша расследует подрыв железной дороги как теракт в интересах иностранной разведки

В Польше начали расследование по факту подрыва железной дороги. Правоохранители рассматривают инцидент как теракт в интересах иностранного государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новака.
Как отметил Новак, прокурор Мазовецкого выездного отдела Департамента по делам организованной преступности и коррупции начал расследование по фактам диверсии террористического характера, направленных против ж/д и совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.
Расследование касается повреждения в период 15–17 ноября инфраструктуры железнодорожной линии №7 на участке Варшава Всходня - Дорогуск. Речь идет о повреждении путей с использованием взрывчатки в районе населенного пункта Мика (Гарволинский повят), а также о повреждении путей возле населенного пункта Голаб (Пулавский повят).
Производство начато по признакам преступлений, квалифицируемых по нескольким статьям Уголовного кодекса Польши. За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее в Польше на маршруте Демблин–Варшава был обнаружен поврежденный участок железнодорожного пути, ведущий к польско-украинской границе.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что возможно это акт диверсии, пострадавших нет, а службы проводят расследование. Инцидент был зафиксирован утром 16 ноября возле станции PKP Mika в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства.
Позже стало известно, что польские правоохранители сообщили о диверсиях на ключевой железнодорожной линии "Варшава-Люблин".
На этом фоне глава польского правительства отметил, что сомнений в том, что это диверсия, уже нет.