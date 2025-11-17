Польша расследует подрыв железной дороги как теракт в интересах иностранной разведки

Как отметил Новак, прокурор Мазовецкого выездного отдела Департамента по делам организованной преступности и коррупции начал расследование по фактам диверсии террористического характера, направленных против ж/д и совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.

Расследование касается повреждения в период 15–17 ноября инфраструктуры железнодорожной линии №7 на участке Варшава Всходня - Дорогуск. Речь идет о повреждении путей с использованием взрывчатки в районе населенного пункта Мика (Гарволинский повят), а также о повреждении путей возле населенного пункта Голаб (Пулавский повят).

Производство начато по признакам преступлений, квалифицируемых по нескольким статьям Уголовного кодекса Польши. За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.