Польша разрабатывает планы эвакуации на случай стихийных бедствий или военной угрозы, - AP

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских лиц и ценностей национальной культуры. Они могут понадобиться в случае стихийного бедствия или военной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

Правительство Польши работает над созданием плана эвакуации. Проект должен быть завершен в течение трех месяцев.

Эта инициатива связана с недавно принятым законопроектом о защите гражданских лиц, который вступил в силу 1 января.

На его создание повлияли недавнее наводнение на юге Польши и повышенное напряжение в регионе из-за войны России против Украины.

Согласно законопроекту, который еще требует одобрения кабинетом премьер-министра Дональда Туска, на повышение готовности к эвакуации планируется тратить не менее 0,3% годового валового национального продукта. Документ должен четко определить обязанности и координацию гражданских служб безопасности, ответственных за перемещение людей в безопасные места.

Особое внимание уделено защите культурных ценностей. План предусматривает разработку указаний по безопасной эвакуации и охраны произведений искусства, чтобы сохранить их в случае чрезвычайной ситуации.