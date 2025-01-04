Польша разрабатывает планы эвакуации на случай стихийных бедствий или военной угрозы, - AP
Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских лиц и ценностей национальной культуры. Они могут понадобиться в случае стихийного бедствия или военной угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.
Правительство Польши работает над созданием плана эвакуации. Проект должен быть завершен в течение трех месяцев.
Эта инициатива связана с недавно принятым законопроектом о защите гражданских лиц, который вступил в силу 1 января.
На его создание повлияли недавнее наводнение на юге Польши и повышенное напряжение в регионе из-за войны России против Украины.
Согласно законопроекту, который еще требует одобрения кабинетом премьер-министра Дональда Туска, на повышение готовности к эвакуации планируется тратить не менее 0,3% годового валового национального продукта. Документ должен четко определить обязанности и координацию гражданских служб безопасности, ответственных за перемещение людей в безопасные места.
Особое внимание уделено защите культурных ценностей. План предусматривает разработку указаний по безопасной эвакуации и охраны произведений искусства, чтобы сохранить их в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним, в течение 14-15 сентября по ряду стран центральной и восточной Европы прошлась волна непогоды, которая принесла с собой сильные ливни и, как следствие, масштабные наводнения.
Больше всего пострадали и понесли убытки Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Некоторые населенные пункты там оказались полностью под водой.
Больше о наводнении в Польше и что известно о последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.
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