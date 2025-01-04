Польща розробляє плани евакуації на випадок стихійних лих чи військової загрози, - AP

Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільних осіб і цінностей національної культури. Вони можуть знадобитись в разі стихійного лиха або військової загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

Уряд Польщі працює над створенням плану евакуації. Проект має бути завершений протягом трьох місяців.

Ця ініціатива пов’язана з нещодавно ухваленим законопроектом про захист цивільних осіб, який набув чинності 1 січня.

На його створення вплинули нещодавня повінь на півдні Польщі та підвищена напруга в регіоні через війну Росії проти України.

Згідно із законопроектом, який ще потребує схвалення кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, на підвищення готовності до евакуації планується витрачати щонайменше 0,3% річного валового національного продукту. Документ має чітко визначити обов’язки та координацію цивільних служб безпеки, відповідальних за переміщення людей у безпечні місця.

Окрему увагу приділено захисту культурних цінностей. План передбачає розробку вказівок щодо безпечної евакуації та охорони творів мистецтва, щоб зберегти їх у разі надзвичайної ситуації.