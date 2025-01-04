Польща розробляє плани евакуації на випадок стихійних лих чи військової загрози, - AP
Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільних осіб і цінностей національної культури. Вони можуть знадобитись в разі стихійного лиха або військової загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
Уряд Польщі працює над створенням плану евакуації. Проект має бути завершений протягом трьох місяців.
Ця ініціатива пов’язана з нещодавно ухваленим законопроектом про захист цивільних осіб, який набув чинності 1 січня.
На його створення вплинули нещодавня повінь на півдні Польщі та підвищена напруга в регіоні через війну Росії проти України.
Згідно із законопроектом, який ще потребує схвалення кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, на підвищення готовності до евакуації планується витрачати щонайменше 0,3% річного валового національного продукту. Документ має чітко визначити обов’язки та координацію цивільних служб безпеки, відповідальних за переміщення людей у безпечні місця.
Окрему увагу приділено захисту культурних цінностей. План передбачає розробку вказівок щодо безпечної евакуації та охорони творів мистецтва, щоб зберегти їх у разі надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, впродовж 14-15 вересня низкою країн центральної та східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені.
Найбільше постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою.
Більше про повінь у Польщі та що відомо про наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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