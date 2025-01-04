ua en ru
Сб, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Польща розробляє плани евакуації на випадок стихійних лих чи військової загрози, - AP

Польща, Субота 04 січня 2025 21:38
UA EN RU
Польща розробляє плани евакуації на випадок стихійних лих чи військової загрози, - AP Фото: Польща розробляє плани евакуації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільних осіб і цінностей національної культури. Вони можуть знадобитись в разі стихійного лиха або військової загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Уряд Польщі працює над створенням плану евакуації. Проект має бути завершений протягом трьох місяців.

Ця ініціатива пов’язана з нещодавно ухваленим законопроектом про захист цивільних осіб, який набув чинності 1 січня.

На його створення вплинули нещодавня повінь на півдні Польщі та підвищена напруга в регіоні через війну Росії проти України.

Згідно із законопроектом, який ще потребує схвалення кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, на підвищення готовності до евакуації планується витрачати щонайменше 0,3% річного валового національного продукту. Документ має чітко визначити обов’язки та координацію цивільних служб безпеки, відповідальних за переміщення людей у безпечні місця.

Окрему увагу приділено захисту культурних цінностей. План передбачає розробку вказівок щодо безпечної евакуації та охорони творів мистецтва, щоб зберегти їх у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, впродовж 14-15 вересня низкою країн центральної та східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені.

Найбільше постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою.

Більше про повінь у Польщі та що відомо про наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
"Охоплююча операція". Що відбувається біля Покровська та чи є загроза для Дніпропетровщини
"Охоплююча операція". Що відбувається біля Покровська та чи є загроза для Дніпропетровщини
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати