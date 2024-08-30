Польша не рассматривает уничтожение ракет и дронов РФ со своей территории, - Минобороны

Польша не обсуждает помощь Украине в уничтожении российских ракет и беспилотников. Для защиты украинского неба будет достаточно значительного усиления ПВО.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи глав Минобороны стран Евросоюза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
По его словам, Украина должна иметь вооружение для самозащиты и защиты собственного воздушного пространства.
"С другой стороны, мы не рассматриваем ни в каком формате, особенно двустороннем, то, что действительно является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с польской территории", - добавил Залевский.
Он считает, что Украине для защиты от постоянных российских атак будет достаточно значительного усиления противовоздушной обороны. Тогда не потребуется "поддержка со стороны польских ВВС".
Напомним, ранее Украина и Польша подписали соглашение по безопасности. Документ, в частности, предусматривает разработку механизма, в рамках которого польские военные могут сбивать ракеты и дроны над Украиной.
Важно отметить, что речь не о всех воздушных целях над Украиной, а только о тех, которые летят в сторону Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно отмечал, что Польша затрудняется принять решение об уничтожении ракет и дронов над Украиной. Поэтому необходимо, чтобы США поддержали такую инициативу.
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