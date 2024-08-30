Польша не рассматривает уничтожение ракет и дронов РФ со своей территории, - Минобороны

Что предшествовало

Напомним, ранее Украина и Польша подписали соглашение по безопасности. Документ, в частности, предусматривает разработку механизма, в рамках которого польские военные могут сбивать ракеты и дроны над Украиной.

Важно отметить, что речь не о всех воздушных целях над Украиной, а только о тех, которые летят в сторону Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отмечал, что Польша затрудняется принять решение об уничтожении ракет и дронов над Украиной. Поэтому необходимо, чтобы США поддержали такую инициативу.

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