Польща не розглядає знищення ракет і дронів РФ зі своєї території, - Міноборони

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна та Польща підписали угоду з безпеки. Документ, зокрема, передбачає розробку механізму, в рамках якого польські військові можуть збивати ракети та дрони над Україною.

Важливо зазначити, що йдеться не про всі повітряні цілі над Україною, а лише про ті, що летять у бік Польщі.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зазначав, що Польща не може прийняти рішення про знищення ракет і дронів над Україною. Тому необхідно, щоб США підтримали таку ініціативу.

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