Польша рассматривает предложение Макрона по размещению ядерного оружия, - Туск

Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Туск отметил, что учитывая угрозы со стороны России, Европа может оказаться на грани войны в течение следующих нескольких лет.
По его словам, нет "никаких сомнений", что Россия сейчас массово перевооружается и мобилизуется, поскольку Кремль, вероятно, готовится к полномасштабной военной конфронтации не только с Украиной, но и "с кем-то значительно большим".
Поэтому Польша ведет переговоры с Францией относительно возможного доступа к ядерному оружию.
"Мы должны осознавать, что Польша должна иметь самые современные возможности, связанные с ядерным оружием и современными нетрадиционными вооружениями. Вот почему мы стоим перед очень серьезной гонкой, и это гонка за безопасность, а не гонка вооружений", - подчеркнул польский премьер.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.
"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Они являются французскими. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по нашей защите всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.