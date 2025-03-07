Польща розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення ядерної зброї, - Туск

Туск зазначив, що з огляду на загрози з боку Росії, Європа може опинитися на межі війни протягом наступних кількох років.

За його словами, немає "жодних сумнівів", що Росія зараз масово переозброюється і мобілізується, оскільки Кремль, ймовірно, готується до повномасштабної військової конфронтації не тільки з Україною, але й "з кимось значно більшим".

Тому Польща веде переговори з Францією щодо можливого доступу до ядерної зброї.

"Ми повинні усвідомлювати, що Польща повинна мати найсучасніші можливості, пов'язані з ядерною зброєю і сучасними нетрадиційними озброєннями. Ось чому ми стоїмо перед дуже серйозною гонкою, і це гонка за безпеку, а не гонка озброєнь", - підкреслив польський прем'єр.