Польща розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення ядерної зброї, - Туск

Польща веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона використати ядерний потенціал його країни для захисту європейських союзників.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Туск зазначив, що з огляду на загрози з боку Росії, Європа може опинитися на межі війни протягом наступних кількох років.
За його словами, немає "жодних сумнівів", що Росія зараз масово переозброюється і мобілізується, оскільки Кремль, ймовірно, готується до повномасштабної військової конфронтації не тільки з Україною, але й "з кимось значно більшим".
Тому Польща веде переговори з Францією щодо можливого доступу до ядерної зброї.
"Ми повинні усвідомлювати, що Польща повинна мати найсучасніші можливості, пов'язані з ядерною зброєю і сучасними нетрадиційними озброєннями. Ось чому ми стоїмо перед дуже серйозною гонкою, і це гонка за безпеку, а не гонка озброєнь", - підкреслив польський прем'єр.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.
"Наші сили ядерного стримування захищають нас. Вони є французькими. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - зазначив він.
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