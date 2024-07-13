Польша рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты над Украиной, - Сикорский

Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, следующие в сторону территории Польши, пока они еще находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам, это предложение было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.

"На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею", - заявил Сикорский в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

Он в частности напомнил о случаях, как некоторые российские ракеты, выпущенные из района Санкт-Петербурга по украинским целям вблизи города Львов на западе Украины, недалеко от польской границы, пересекли Беларусь и вошли в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем вернуться к своим целям назад в Украине. Он также признал, что столь короткий промежуток дал Варшаве мало времени для реакции. Однако предложение теоретически охватывает любую ракету, которая следует через запад Украины в направлении Польши.

"Наша дилемма заключается в следующем. Если мы сбиваем их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам", - сказал Сикорский.

Впрочем, он отмечает, что украинцы не против, если Польша сбивала бы ракеты над их территорией. По его мнению, это можно считать "самозащитой", но сейчас это лишь идея, которая изучается.

Также Сикорский вспомнил, что в декабре 2022 года российская ракета упала у его дома в Быдгоще примерно в 500 км от белорусской границы, не нанеся никому вреда. А месяцем ранее два гражданина Польши погибли из-за падения обломков, когда Украина сбила российскую ракету у польской границы.

Что известно об идее сбивания Польшей российских ракет над Украиной