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Польша проведет военные операции на границе с Беларусью

Среда 31 июля 2024 19:09
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Польша проведет военные операции на границе с Беларусью Иллюстративное фото: Польша начнет военные учения с 1 августа на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

С четверга, 1 августа, Вооруженные силы Польши начнут две операции, которые направлены на укрепление национальной безопасности на восточной границе страны. Это связано с наплывом мигрантов со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС Польши в Twitter.

Отмечается, что операции "Безопасное Подляшье" и "Восточная Аврора" являются ответом на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны белорусского режима и военной агрессией России против Украины. В частности, речь идет о воздушных атаках на западные регионы Украины.

Данные операции будут решать в укреплении национальной безопасности и эффективного сдерживания. Операция "Безопасное Подляшье" обеспечит эффективную защиту от нелегальной миграции, а операция "Восточная Аврора" увеличит оперативную способность против угроз безопасности воздушного пространства Польши, говорится в сообщении.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, операция "Восточная Аврора" охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. Будет проводиться постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, а также сотрудничество с союзниками и обучение.

Конфликт Польши и Беларуси

В последние годы продолжается конфликт Польши и Беларуси. Он обострился на фоне увеличения потока незаконных мигрантов к польской границе.

В ответ Польша укрепляет границу с Беларусью и планирует строительство современных фортификаций.

Кроме того, страны Балтии и Польша предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

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