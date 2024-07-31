Польша проведет военные операции на границе с Беларусью
С четверга, 1 августа, Вооруженные силы Польши начнут две операции, которые направлены на укрепление национальной безопасности на восточной границе страны. Это связано с наплывом мигрантов со стороны Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС Польши в Twitter.
Отмечается, что операции "Безопасное Подляшье" и "Восточная Аврора" являются ответом на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны белорусского режима и военной агрессией России против Украины. В частности, речь идет о воздушных атаках на западные регионы Украины.
Данные операции будут решать в укреплении национальной безопасности и эффективного сдерживания. Операция "Безопасное Подляшье" обеспечит эффективную защиту от нелегальной миграции, а операция "Восточная Аврора" увеличит оперативную способность против угроз безопасности воздушного пространства Польши, говорится в сообщении.
По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, операция "Восточная Аврора" охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. Будет проводиться постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, а также сотрудничество с союзниками и обучение.
Конфликт Польши и Беларуси
В последние годы продолжается конфликт Польши и Беларуси. Он обострился на фоне увеличения потока незаконных мигрантов к польской границе.
В ответ Польша укрепляет границу с Беларусью и планирует строительство современных фортификаций.
Кроме того, страны Балтии и Польша предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.
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