Польша против, чтобы Евросоюз обсуждал гарантии безопасности для РФ, - МИД

"Крайне важно ни в коем случае не доводиться до таких соображений, что Украина якобы уступит какие-то части своей территории России или что Россия вправе ожидать от кого бы то ни было гарантий безопасности. Это просто стратегическая ошибка. Не России сегодня нужны гарантии безопасности, а Европе от России", - подчеркнул он.

Также представитель польского МИДа прокомментировал состояние переговоров по девятому пакету европейский санкций против РФ, по которым не удалось найти общего соглашения.

По его словам, Польша исходит из того, что санкции должны быть максимально жесткими.

"Исключений должно быть как можно меньше. Но с каждым пакетом, с каждым планом такого рода предпринимаются различные попытки отключить или смягчить последствия. Такие обсуждения всегда идут, и в этот раз так. Эти переговоры будут продолжены. Мы надеемся, что если и будут какие-то исключения, то они будут как можно реже. Основная цель санкций - заставить Россию проиграть войну", - подытожил Яблонский.