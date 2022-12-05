МИД Финляндии раскритиковал предложение Макрона по "гарантиям безопасности" для России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о якобы необходимости "гарантий безопасности" для России. В Финляндии не поддержали его слова, поскольку именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, из-за развязанной Россией войны, именно Украине и другим странам требуются гарантии безопасности.
"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", - заявил Хаависто.
Во время пресс-конференции глава МИД отметил, что Россия продолжает идти против международного порядка и выступает в роли захватчика чужих территорий. В то же время в качестве примера он напомнил о конфликте в Грузии, незаконной оккупации Крыма и восточной территории Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Россия должна выполнить перед тем, как Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага.
Между тем предложение Макрона также раскритиковали советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов. Как отметил последний, лучшей "гарантией безопасности" для мира будет именно денуклеаризация и демилитаризация России.
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