МИД Финляндии раскритиковал предложение Макрона по "гарантиям безопасности" для России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о якобы необходимости "гарантий безопасности" для России. В Финляндии не поддержали его слова, поскольку именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, из-за развязанной Россией войны, именно Украине и другим странам требуются гарантии безопасности. "В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", - заявил Хаависто. Во время пресс-конференции глава МИД отметил, что Россия продолжает идти против международного порядка и выступает в роли захватчика чужих территорий. В то же время в качестве примера он напомнил о конфликте в Грузии, незаконной оккупации Крыма и восточной территории Украины.