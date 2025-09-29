Польша продолжит оплачивать терминалы Starlink для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram .

"Во время войны эта технология имеет критическое значение - чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи", - подчеркнул он.

По данным Федорова, сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. Более 29 тысяч из них передали польские партнеры.

"Спасибо министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины", - написал вице-премьер-министр.