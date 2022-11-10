Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink
Польша предоставила Украине еще 1570 систем спутниковой связи Starlink, обеспечивающих связь в районах, где телекоммуникационная инфраструктура была повреждена в результате боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Talegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Еще 1570 "Старлинков" от Польши уже в Украине", - написал Федоров.
По его словам, это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает - в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому правительство снабдит страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи.
"Также часть терминалов передадим гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, обеспечим ими "Укрзализныцю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет", - добавил министр.
Федоров отметил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Министерства цифровой трансформации от партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши.
"Благодарю польское правительство за постоянную поддержку и группу логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину", - подытожил Михаил Федоров.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, чтобы иметь возможность работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.
Также раньше мы писали, что американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .